Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:05 Serien Treme Poor Mans Paradise USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Davis (Steve Zahn) kämpft an zwei Fronten: Zum einen zeigt ihm Annie (Lucia Micarelli) zunehmend die kalte Schulter. Zwar hat er ihre Karriere ins Laufen gebracht, nun aber fühlt sich die Singer-Songwriterin von ihrer Plattenfirma eingeengt. Außerdem stockt auch Davis zweites Projekt, seine Oper über die Auswirkungen des Hurrikans Katrina. Am schwersten aber trifft es LaDonna (Khandi Alexander), sie muss einen schlimmen Verlust hinnehmen. - Musikgetriebene Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen. Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Originaltitel: Treme Regie: Roxann Dawson Drehbuch: George Pelecanos, Jordan Hirsch, David Simon, Eric Overmyer