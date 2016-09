Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Luck Pilot USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Während seiner drei Jahre im Gefängnis schmiedete Gangster "Ace" Bernstein (Dustin Hoffman) einen Plan, um sich an Ex-Komplize Mike (Michael Gambon) zu rächen. Über seinen seinen Fahrer Gus (Dennis Farina) kaufte er heimlich ein vielversprechendes Rennpferd. Mit ihm soll eine heruntergekommene Rennbahn wieder in Schwung gebracht werden. Unterdessen platzieren die Spieler Marcus, Jerry, Renzo und Lonnie (Kevin Dunn, Jason Gedrick, Ritchie Coster, Ian Hart) eine Wette, die Millionen bringen könnte. - Spannend, starbesetzt und spektakulär gedreht: Michael Manns gefeierte Serie um krumme Deals an der Pferderennbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Chester Bernstein) Dennis Farina (Gus Demitriou) John Ortiz (Turo Escalante) Richard Kind (Joey Rathburn) Kevin Dunn (Marcus) Ian Hart (Lonnie) Ritchie Coster (Renzo) Originaltitel: Luck Regie: Michael Mann Drehbuch: David Milch Musik: Dickon Hinchliffe, Gary Lionelli