Motorvision.TV 03:35 bis 04:00 Dokumentation Made in PG Bikes D 2011 Stereo 16:9 Merken Ein unscheinbares Industriegebäude im bayrischen Regensburg. Hier sitzt die derzeit innovativste deutsche Fahrradschmiede: PG Bikes. Die Regensburger entwickeln und produzieren Elektro-Bikes im Retro-Look. Chef und Ideengeber von PG Bikes ist der 33-jährige Manuel Ostner. Nach einer eigenen Rollerwerkstatt begann er mit dem Aufmotzen von Fahrrädern und schließlich der Produktion von E-Bikes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany