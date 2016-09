Heimatkanal 20:15 bis 21:55 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Der Vatertag D 1989 Stereo Merken Der Breitwieser Bauer lebt mit seiner Schwester Babette und deren unehelichen Tochter Maria zusammen und ist ständig darauf bedacht, seinen Konkurrenten, den Langwieser Bauern zu übertrumpfen. Dieser lebt ebenso mit seiner Schwester und deren unehelichen Sohn Jackl zusammen und ist auch sehr an dem Leben auf den Breitwieser- Hof interessiert. Als die beiden Bauern dann aber von der heimlichen Liebschaft Marias und Jackls erfahren, lassen sie nichts unversucht, die beiden zu trennen. Und auch der Schäfer Lenz hat so seine eigenen Vorstellungen von der Zukunft der beiden Bauernfamilien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Blumhoff (Babett) Rudi Decker (Jackl) Manuela Denz (Maria) Hermann Giefer (Lenz) Franz A. Huber (Nickl Langwieser) Gerda Steiner (Cilly) Peter Steiner (Michael Breitwieser) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders, Peter Goercke, Peter Steiner Drehbuch: Maximilian Vitus Kamera: Utz Lichtenberg, Jürgen Rotter, Bubu Helmrich