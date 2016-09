Heimatkanal 19:25 bis 20:15 Familiensaga Forsthaus Falkenau Gefühle und Geheimnisse D 2000 Stereo Merken Eine Doppelhochzeit steht an! Lisa und Markus sind über beide Ohren verliebt und wollen so schnell wie möglich heiraten. Das inspiriert auch Susanna und Martin, darüber nachzudenken. Nach reiflicher Überlegung planen sie, den Bund der Ehe zu schließen. Sie wollen die Familie aber überraschen und halten ihr Vorhaben geheim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Mangold) Katharina Köhntopp (Andrea) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Sascha Hornig (Florian) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky Drehbuch: Michael Knebel Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller