Heimatkanal 12:40 bis 14:10 Komödie Unsere tollen Nichten A 1963 Stereo Die Musiker Pitt, Gus, Max, Paul und Hyacinth erhalten das Angebot, als burleske Zwischennummer eines Schlager-Festivals im Grand Hotel von Davos aufzutreten. Aus finanzieller Not heraus sagen sie zu und verkleiden sich als Frauen, was zu allerhand Verwicklungen führt. Schauspieler: Gunther Philipp (Max) Kurt Großkurth (Hyacinth) Gus Backus (Gus) Udo Jürgens (Pit) Henning Heers (Paul) Vivi Bach (Susi) Rolf Olsen (Scheich) Originaltitel: Unsere tollen Nichten Regie: Rolf Olsen Drehbuch: Rolf Olsen Kamera: Karl Löb Musik: Erwin Halletz