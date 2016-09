Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Künstlerpech D 1980 Stereo Merken Blasius Bollhalder, ein junger Musiker, wird in der Pension, in der er wohnt, mit einer lebensgefährlichen Vergiftung aufgefunden. Fröschl (Maxl Graf) stößt bei seinen Ermittlungen rasch auf einen Verdächtigen, nämlich den aus doppelten Grund auf Blasius eifersüchtigen Johannes Paulus: Er ist der schlechtere Musiker und - nach Meinung der Pensionswirtin - auch der schlechtere Liebhaber. Kettwig (Claus Biederstaedt) stellt sich aber bald die entscheidende Frage, ob das Gift überhaupt für Blasius bestimmt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Kriminalinspektor Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Raphael Wilczek (Künstler) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Silvia M. Andragora Musik: Eugen Thomass