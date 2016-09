Sky Comedy 03:15 bis 04:50 Komödie Das Muttersöhnchen USA 2007 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Noah Cooper (Dax Shepard) hat gerade seinen Job verloren und hätte gerne seine Ruhe. Aber von wegen: Ein angeheirateter Cousin beansprucht die heimische Couch, weil er in der Gegend ein Seminar besucht. Und Coopers Mama (Diane Keaton) quartiert sich wegen Eheproblemen auch noch bei ihrem Filius ein. Dass Noahs Frau Clare (Liv Tyler) just in diesen Nächten ein Kind zeugen will, macht die Situation auch nicht einfacher. - Turbulenter Beziehungsklamauk mit ausgezeichneter Besetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Keaton (Marilyn Cooper) Dax Shepard (Noah Cooper) Liv Tyler (Clare Cooper) Ken Howard (Gene Cooper) Jerry Lambert (Donnie Booker) Selma Stern (Helen Cooper) Mike White (Myron Stubbs) Originaltitel: Smother Regie: Vince Di Meglio Drehbuch: Tim Rasmussen, Vince Di Meglio Kamera: Julio Macat Musik: Manish Raval, Tom Wolfe Altersempfehlung: ab 12