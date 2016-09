Sky Comedy 12:45 bis 14:20 Komödie Dorfman in Love USA 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Deb Dorfman (Sara Rue) ist 27, Single in L.A. und völlig darin gefangen, sich um ihre undankbare Familie zu kümmern. Bis sie sich bereit erklärt, die Katze ihres Langzeit-Schwarms Jay (Johann Urb) in seinem coolen, aber total chaotischen Downton-Loft zu hüten. Als sich dort ihr neuer attraktiver Nachbar Cookie (Haaz Sleiman) gleich sicherheitshalber als schwul ausgibt, entschließt sie sich, nicht nur die Wohnung, sondern auch ihr Leben gründlich aufzuräumen. - Charmante Romantik-Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sara Rue (Deb Dorfman) Elliott Gould (Burt Dorfman) Scott Wilson (Winston Cooke Sr.) Keri Lynn Pratt (Leeann Dorfman) Catherine Hicks (Rose) Kelen Coleman (Molly) Hayley Marie Norman (Chelsea) Originaltitel: Dorfman in Love Regie: Brad Leong Drehbuch: Wendy Kout Kamera: Rachel Morrison Musik: David Reynolds Altersempfehlung: ab 12