Sky Emotion 02:55 bis 04:30 Tragikomödie The Open Road USA 2009 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weil seine Mutter eine komplizierte Herzoperation vor sich hat, will ihr Sohn Carlton ihr ihren Wunsch erfüllen, und seinen entfremdeten Vater vor der OP zu ihr bringen. Mit seiner Freundin Lucy macht er sich auf den Weg nach Ohio und findet schließlich seinen Dad Kyle. Mit viel Überredungskunst kann er ihn dazu bringen, mit nach Houston zu kommen. Eine lange Autofahrt bringt die beiden einander wieder näher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Timberlake (Carlton Garrett) Jeff Bridges (Kyle) Kate Mara (Lucy) Harry Dean Stanton (Amon) Mary Steenburgen (Katherine) Ted Danson (Coach) Bret Saberhagen (Bret Saberhagen) Originaltitel: The Open Road Regie: Michael Meredith Drehbuch: Michael Meredith Kamera: Yaron Orbach Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12