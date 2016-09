Der britische Geheimdienstchef Worricker (Bill Nighy) ist in der Karibik knapp den Mordversuchen zwielichtiger Geschäftspartner des Premierministers entkommen. Als er zurück nach Europa reist, warten dort bereits seine alten Kollegen darauf, ihn festzunehmen. Doch Worricker gelingt die Flucht. Während seine Verfolger auch Jagd auf seine Familie machen, versucht er, die korrupten Machenschaften der Regierung an die Öffentlichkeit zu bringen. - Das Finale des atmosphärischen Geheimdienst-Thrillers mit dem Star aus "Tatsächlich ... Liebe" als Agentenboss. In Google-Kalender eintragen