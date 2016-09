RTL Crime 22:35 bis 23:20 Serien Person of Interest Sotto Voce USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 9: Reese und Finch bekommen die Nummer von Terry Easton, dem Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, der gerade in einer Investment-Firma eine Bombe deponieren will. Reese kann ihn davon abhalten und nimmt ihn mit aufs Polizeirevier. Bald stellt sich heraus, dass Easton von einer geheimnisvollen Stimme, die seine Frau Carla entführt hat, gezwungen wurde, die Bombe dort zu platzieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Neal Huff (Terry Easton) Rupak Ginn (Amir Saddiq) Originaltitel: Person of Interest Regie: Margot Lulick Drehbuch: Sabir Pirzada Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16