RTL Crime 21:05 bis 21:50 Mysteryserie Intruders - Die Eindringlinge Folge 3 USA 2014 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 3: Als Jack entkräftet nach Hause zurückkehrt, findet er Amy unschuldig schlafend im Bett vor. Sie hat eine scheinbar logische Erklärung für ihr Verhalten und erklärt ihm, dass sie ihn liebt. Am nächsten Tag will sie sich jedoch von ihm trennen. Jack macht sich Sorgen um ihren Geisteszustand. Schauspieler: John Simm (Jack Whelan) Mira Sorvino (Amy Whelan) James Frain (Richard Shepherd) Tory Kittles (Gary Fisher) Millie Bobby Brown (Madison O'Donnell) Karin Konoval (Bobbi Zimmerman) Rukiya Bernard (Karen) Originaltitel: Intruders Regie: Eduardo Sánchez Drehbuch: Glen Morgan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12