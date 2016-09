RTL Crime 20:15 bis 21:05 Serien Odyssey Ausgelöscht USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: Sergeant Odelle Ballard ist als Offizierin Mitglied einer speziellen militärischen Einsatzgruppe, die in Mali stationiert ist. Als sie und ihre Kameraden eine Terroristengruppe ausheben können, stoßen sie auf eine Computerdatei, die auf die Verbindung eines US-Unternehmens mit einer islamistischen Terrororganisation hinweist. In der kommenden Nacht löscht ein Luftangriff ihre gesamte Einheit aus - nur Odelle kann mit Glück überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: Odyssey Regie: Peter Horton Drehbuch: Adam Armus, Nora Kay Foster, Peter Horton Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12