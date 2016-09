RTL Crime 15:40 bis 16:25 Krimiserie CSI: NY Schlussakkord USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 2: Der Abend beginnt vielversprechend für das verliebte Paar Miranda und Michael. Nach einem erfolgreichen Konzert wollen die Punkrocksängerin und der Student in Michaels Wohnung weiterfeiern. Doch plötzlich fällt ein Schuss und die geschockte Miranda findet die Leiche ihres toten Freundes neben verstreuten Banknoten. Die New Yorker Ermittler übernehmen den Fall und werden dabei von Mac unterstützt. Die Polizisten verdächtigen zunächst Miranda, das Verbrechen begangen zu haben, schließlich war sie zur Tatzeit als Einzige in der Wohnung des 21-Jährigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Bill Haynes Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12