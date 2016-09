Goldstar TV 00:00 bis 06:00 Leichte Musik Die GoldStar TV Oldie-Nacht D Stereo Merken Schlager und Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Mit den Goldies geht es auf eine musikalische Zeitreise mit den besten Songs aus der 'guten alten Zeit'. U.a. mit: Kiz, Hubert Kah, Inker & Hamilton, Henry Valentino, Nina & Mike, Ulli Martin, Dirk Busch, Smokie, Conny Morin, Rex Gildo, Karel Gott, Chris Andrews, Hanne Haller, Peter Alexander, Carmela Corren, Frank Farian, 5000 Volt, Costa Cordalis, Lena Valaitis, Roland Kaiser, Gipsy Vagabonds, Howard Carpendale, Michelle, Tommy Steiner, Bernhard Brink, Engelbert, Mary Roos, Siw Malmkvist, Andreas Martin, Vicky Leandros, Helmut Frey, Julio Iglesias, Xanadu, Freddy Breck, Hank The Knife & The Jets, Nino De Angelo, Jürgen Drews. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die GoldStar TV Oldie-Nacht

