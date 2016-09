Sky Action 13:45 bis 15:15 Horrorfilm Warte, bis es dunkel wird USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In den 40er-Jahren trieb ein maskierter Serienmörder in Texarkana sein Unwesen. 60 Jahre später gruseln sich die Teenies der Stadt im Autokino bei einem Film über den mysteriösen Killer. Nur Jami (Addison Timlin) will nichts davon wissen und so lenkt ihr Freund Corey (Spencer Treat Clark) seinen Wagen in ein nahegelegenes Waldstück. Dort fällt ein maskierter Mann über die beiden her und massakriert Corey. Jami lässt er laufen - nicht ohne ihr vorher eine verschlüsselte Botschaft ins Ohr zu hauchen. Ist der Texarkana-Killer tatsächlich zurück? - Nervenzerreißender Horrorthriller von Alfonso Gomez-Rejon ("American Horror Story"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Addison Timlin (Jami) Veronica Cartwright (Lillian) Gary Cole (Tillman) Edward Herrmann (Reverend Cartwright) Joshua Leonard (Foster) Denis O'Hare (Charles B. Pierce, Jr.) Ed Lauter (Sheriff Underwood) Originaltitel: The Town That Dreaded Sundown Regie: Alfonso Gomez-Rejon Drehbuch: Roberto Aguirre-Sacasa Kamera: Michael Goi Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 16