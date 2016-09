Sky Cinema Hits 20:15 bis 22:35 Drama Unbroken USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1936 tritt Louis Zamperini (Jack O'Connell) bei den Olympischen Spielen in Berlin als Läufer im US-Team an. Wenige Jahre später kämpft er als Freiwilliger der Air Force im Zweiten Weltkrieg. Nachdem sein Flugzeug abstürzt, treibt er wochenlang auf hoher See, bis er von den Japanern aufgegriffen wird. In japanischer Kriegsgefangenschaft beginnt für den ehemaligen Olympioniken ein dramatischer Überlebenskampf. - Große Gefühle und wuchtige Action: Angelina Jolies episches Kriegsdrama nach der wahren Geschichte eines Unbeugsamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack O'Connell (Louis Zamperini) Domhnall Gleeson (Phil) Miyavi (Watanabe) Garrett Hedlund (Fitzgerald) Finn Wittrock (Mac) Jai Courtney (Cup) Maddalena Ischiale (Louise) Originaltitel: Unbroken Regie: Angelina Jolie Drehbuch: Joel Coen, Ethan Coen, Richard LaGravenese, William Nicholson Kamera: Roger Deakins Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12