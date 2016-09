MGM 03:05 bis 04:35 Komödie Madhouse USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es gab einmal eine Zeit, in der waren Mark (John Larroquette) und Jessie (Kirstie Alley) nur glücklich. Perfekte Ehe, tolle Jobs, Haus am Strand, Kabelfernsehen, ein Leben aus dem Bilderbuch. Doch über Nacht sollte sich alles ändern. Denn die schlimmste aller Plagen ist im Anmarsch - Hausgäste wie du und ich. - Nachbarschaftsspaß mit Kirstie Alley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Larroquette (Mark Bannister) Kirstie Alley (Jessie Bannister) Alison LaPlaca (Claudia) John Diehl (Fred) Jessica Lundy (Bernice) Bradley Gregg (Jonathan) Robert Ginty (Dale) Originaltitel: Madhouse Regie: Tom Ropelewski Drehbuch: Tom Ropelewski Kamera: Denis Lewiston Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12