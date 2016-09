MGM 01:25 bis 03:05 Western Brownwood Prison - Rodeo hinter Gittern USA, CDN 1995 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Clay (Kyle Chandler) wird wegen einer Bagatelle zu zwei Jahren Haft verurteilt und in das Gefängnis Treadmore eingeliefert. Zu der Haftanstalt gehört auch eine Ranch, die von Mithäftling Ry (Jon Voight) geleitet wird. Zu gerne würde Clay für ein bevorstehendes Rodeo trainieren. Aber dazu muss er sich erst Rys Respekt verdienen. - Mix aus Rodeo- und Gefängnisfilm über eine Männerfreundschaft. Mit Angela Jolies Vater Jon Voight. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Voight (Ry Weston) Kyle Chandler (Clay Trenton) Marcia Gay Harden (Maggie Sinclair) Ben Gazzara (Gefängnisdirektor) Glenn Plummer (Jimmy Letrall) Stephen McHattie (Jeggs Neff) Dean Wray (Earl) Originaltitel: Convict Cowboy Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Rick Way, Jim Lindsay Kamera: James L. Carter Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 297 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 82 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 67 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 62 Min.