MGM 16:20 bis 18:00 Drama Redbelt USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mike Terry (Chiwetel Ejiofor) unterrichtet Jiu-Jitsu in seinem eigenen kleinen Studio in L.A. Obwohl er kaum Geld verdient, führt er mit seiner Frau (Alice Braga) ein zufriedenes Leben. Als eine Anwältin (Emily Mortimer) in die Scheibe seines Studios fällt und Mike einem Schauspieler (Tim Allen) zu Hilfe kommt, wird er in einen Strudel aus Betrug und Enttäuschung gezogen. Bald ist er gezwungen, seine Grundsätze zu überdenken. - Virtuos und berührend: außergewöhnliches Kämpferdrama von David Mamet ("Ronin"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chiwetel Ejiofor (Mike Terry) Emily Mortimer (Laura Black) Tim Allen (Chet Frank) Alice Braga (Sondra Terry) Joe Mantegna (Jerry Weiss) Ricky Jay (Marty Brown) Randy Couture (Dylan Flynn) Originaltitel: Redbelt Regie: David Mamet Drehbuch: David Mamet Kamera: Robert Elswit Musik: Stephen Endelman Altersempfehlung: ab 12