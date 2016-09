Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Zehn kleine Indianer USA 1968 Merken Billy Blue und Buck stoßen in der Prärie auf ein Apachencamp, das von Pimas-Indianern überfallen wurde. Während die Erwachsenen massakriert wurden, sind die Kinder mit dem Leben davongekommen. Blue und Buck nehmen sie mit nach "High Chaparral". Doch Big John fürchtet, die Indianer könnten ihn und seine Leute für die Mörder halten und sich an ihnen rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito Montoya) Rodolfo Acosta (Vaquero) Don Collier (Sam Butler) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William F. Claxton Drehbuch: Warren Douglas Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12