Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Das Böse im Menschen USA 1963 Merken Der eigenwillige Danny arbeitet als Cowboy auf der Ponderosa. Er hat die Angewohnheit, nachts singend durch die Gegend zu reiten. Als in der Stadt eine Witwe ermordet wird, gerät Danny in Verdacht. Adam setzt alles daran, ihn vor dem Galgen zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Gregory Walcott (Danny Morgan) Edward Andrews (Mr. Johnson) Virginia Christine (Mary Johnson) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: David Dortort, George W. George, Judy George Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose