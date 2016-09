Beate Uhse TV 03:25 bis 04:45 Erotikfilm Gaudi in der Lederhose D 1977 Stereo Merken Pünktlich zur Münchener Wiesn lässt auch Beate-Uhse.TV die Dirndl fallen. Ein wilder Reigen aus Lust und Verlangen verführt ein junges Paar, das einen Sommerurlaub in den bayerischen Bergen macht. Dabei kreuzen fesche Stripteasetänzerinnen und lüsterne Bäuerinnen ihren Weg. Lederhosen-Spezialist Jürgen Enz inszenierte die Sex-Gaudi im Jahr 1977. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christa Abel (Trudchen) Ginny Noack (Magd Anne) Sepp Gneissl (Knecht Karl) Karl Schwarzmayer (Onkel Fritz) Emma Seidl (Magd Emmi) Dietz-Werner Steck (Wasti) Frithjof Klausen (Bauer Franz) Originaltitel: Gaudi in der Lederhose Regie: Jürgen Enz Drehbuch: Jürgen Enz Kamera: Gunter Otto Musik: Peter Weiner Altersempfehlung: ab 18