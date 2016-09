Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Gulpen-Wittem NL 2016 HDTV Merken De oplettende wandelaar en fietser zal het al snel opvallen: overal in het Zuid-Limburgse landschap staan langs de weg of op kruispunten kruizen in alle soorten en maten. Crucifixen met tekst, bloemen of versieringen. Waar komen die kruizen vandaan, wie heeft ze daar neergezet en wie onderhoudt ze? Jan Willem gaat op onderzoek uit en belandt in het schuurtje van de Limburger Wiel Erven. Uit dit schuurtje zijn al veel kruizen gekomen en in dit werk vindt de bescheiden Wiel zijn voldoening. Samen met een andere wegkruisfanaat en vriend, Chris Willems, gaat Wiel vandaag een nieuw kruis plaatsen. En daar moet in Limburg natuurlijk ook de schutterij en de pastoor aan te pas komen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde