Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Vannacht treffen Hillary Clinton en Donald Trump elkaar voor het eerst in een live-debat op tv. Twan Huys beschouwt voor. * De kranten staan bol van ellende: oprukkend populisme, de oorlog in Syrië, de vluchtelingencrisis... Tijd voor een positieve nieuwsupdate van cabaretier Hans Sibbel. * Veertig jaar terug kwam de legendarische plaat Songs In The Key Of Life van Stevie Wonder uit. Berget Lewis, Steffen Morrison en Jeangu brengen met het Re:Freshed Orchestra een ode aan de plaat en zijn maker. * Muziek is van Bastian Baker, tafelheer is Tex de Wit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door