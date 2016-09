Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges Kanniewaarzijn NL 2016 HDTV Merken Astrid Joosten stelt - ondersteund door de cabaretiers Plien van Bennekom, Annick Boer, Leo Alkemade en Bart Rijnink - absurde situaties aan de orde, die voortkomen uit de regelgeving en het gedrag van overheden, instanties, bedrijven en burgers. Astrid schakelt iedere week naar haar correspondent in Europa om misstanden met Europees subsidiegeld op te sporen. Verder behandelt ze in de rubriek Klaare Taal foutief taalgebruik in brieven, bijsluiters en verkeersborden. De telefoniste van Kanniewaarzijn, Eugenie van der Zande, krijgt wekelijks de meest bizarre klachten te verwerken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Astrid Joosten Originaltitel: Kanniewaarzijn