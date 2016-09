Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Opsporing Verzocht NL 2015 HDTV Merken Met: Haarlem: Ernstige mishandeling man (20). Schijnbaar zonder enige aanleiding worden vier vrienden belaagd op weg naar Bevrijdingspop. Vanavond bewakingsbeelden waarop te zien is hoe één van hen tot tweemaal toe hard wordt geslagen. * Enschede: Dood Sandra van Duijl. De eerste vragen rond de dood van Sandra van Duijl (18). Afgelopen zaterdag werd haar lichaam gevonden aan de Loeksweg in Enschede. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. * Breda: Doorrijden na aanrijding. Het scheelde heel weinig of de carrière van paralympisch zwemkampioen Michael Schoenmaker (32) was voorbij. Een interview en beelden van de aanrijding. * Heerlen: Dood Sven Prins. Na een achtervolging en beschieting in het wilde weg, zakt Sven Prins (30) in een voortuin in elkaar. Hij sterft niet veel later. De eerste aanknopingspunten in deze ogenschijnlijke liquidatie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anniko van Santen, Kees Amsterdam, Hans Schiffers Originaltitel: Opsporing verzocht Regie: Heidi van Barneveld, Pauline Rozestraten Drehbuch: Jelle Sikkes, Alma de Haan