Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met: Boswachter André Donker is er weer bij. Hij vertelt over de bijzondere diersoorten in Maastricht, zoals de muurhagedis. * Bij een uitzending in Maastricht mag de Limburgse zanger Gé Reinders niet ontbreken. Hij komt zijn bekende lied "Blaosmuziek" zingen. * Huub Stapel schuift ook aan. Hij is geboren en opgegroeid in Limburg. Daarnaast speelt hij in de voorstelling Intouchables in Het Theater aan het Vrijthof. * Kevin Goes is journalist en redacteur bij BNR nieuwsradio. In 2015 werd hij geconfronteerd met identiteitsfraude en schreef er het boek "Mijn gestolen leven" over. Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX