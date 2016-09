History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Ancient Aliens - Special Edition Mysteriöse Innovationen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Weltweit weisen Artefakte darauf hin, dass bereits in ferner Vergangenheit fortschrittliche Technologien existiert haben könnten. So gibt es die Ansicht, die Ägypter hätten bereits über Elektrizität verfügt. Außerdem gibt es Theorien, die besagen, dass die Nazis eine Zeitmaschine erfunden haben, die sie nach dem Untergang des Deutschen Reichs als Fluchtfahrzeug benutzten oder dass die Bundeslade des Alten Testaments ein akustisches Kampfmittel gewesen sein könnte. Vielleicht hatten die Menschen außerirdische Hilfe bei der Entwicklung dieser Technologien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens Special Edition Altersempfehlung: ab 12