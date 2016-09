History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Geheimnisse des Universums - Rätsel der Menschheit Der Stern von Bethlehem USA 2014 Stereo 16:9 Merken Diese Episode beschäftigt sich mit der Suche nach einer astronomischen Erklärung für den Stern, der laut Matthäus-Evangelium die Weisen zum Jesuskind führte. Seit 2.000 Jahren versuchen verschiedene Theorien eine Antwort zu geben. Neuerdings gibt es die Vermutung, dass es sich bei dem besonderen Stern um den Planeten Jupiter handelte, der damals in einer speziellen Konstellation mit anderen Planeten und Sternen stand. Die daraus resultierenden Erscheinungen wurden von Astrologen, Magiern und Priestern als Ankündigung der Geburt des Messias interpretiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12