History 17:20 bis 18:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Altes Wissen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der steigende Wasserstand veranlasst große Alligatoren, auf der Suche nach Beute in frisch überflutete Gebiete vorzudringen. Ein Team begibt sich in einen gefährlichen Kanal, der nur mit dem Kanu befahrbar ist, in der Hoffnung, dort einen Alligator zu finden, der ein Kopfgeld wert ist. Eine andere Gruppe ist gezwungen, eine uralte Technik anzuwenden, die sich "Swamp Cooler" nennt, um zu verhindern, dass ihr Boot auf Grund läuft. Währenddessen schlägt ein drittes Team versteckte Wege ein, um zu einem ihrer härtesten Reviere vorzudringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12