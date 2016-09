History 13:30 bis 14:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Das Allerheiligste USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Jungs begegnen einem ebenbürtigen Verhandlungspartner, als sie einen 80-jährigen Rebellen treffen, der sie in seine vollgepackte Scheune führt. Während Warren begierig ist, die großartige Sammlung auszudünnen, weiß sein Gegenüber genau, was die Sachen wert sind. In New Jersey helfen die Jungs einer Frau, die von einem unglaublichen Erbe überwältigt wurde. Hillarys verstorbener Onkel hatte eine alte Tankstelle mit Museumsstücken ausgestattet. Als Mike und Frank denken, alles gesehen zu haben, öffnet Hillary die Türen zum "Allerheiligsten" und dessen geheimster Kammer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12