Mayday - Alarm im Cockpit Eiskalter Killer CDN 2010 10. März 1989: Flug 1263 der Air Ontario hat einen Zwischenstopp auf einem kleinen Flughafen im Norden Kanadas eingelegt, um die Maschine aufzutanken. Die Fokker F28-1000 Fellowship hat bereits eine Stunde Verspätung - und die Piloten befürchten, dass sich der Weiterflug durch heftige Schneefälle weiter verzögern könnte. Sofort nach dem Betanken soll die Maschine deshalb wieder in die Luft. Der Start gelingt, doch der Jet verfehlt die Bäume am Ende der Startbahn nur um Zentimeter. Kurz darauf beginnt die Maschine unkontrolliert zu vibrieren, verliert dramatisch an Höhe und schlägt im Wald auf; 24 Menschen sterben. Die monatelange Untersuchung des Vorfalls zeigt: Vereiste Tragflächen führten zu dem Absturz - doch eine Enteisung war nicht zwingend vorgeschrieben und der Pilot hatte angesichts der Verspätung auf diese Sicherheitsmaßnahme verzichtet. Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Matthew Cooke (Captain Morwood) Tre Smith (First Officer Mills) Martin Harper (First Officer Rachuba) Shauna Bradley (Flight Attendant Hartwick) Peter Tufford Kennedy (David Rohrer) Kris Saric (Frank Black) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Ian Robertson Drehbuch: Robert Eaton Musik: Anthony Rozankovic