National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Jetzt reicht's, Schätzchen CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Sattelschlepper ist so heftig gegen ein Hindernis geprallt, dass die Hinterachse des Anhängers gebrochen ist und eine der wichtigsten Ausfahrten des Coquihalla Highways blockiert. Scott teilt seinem Boss Jamie mit, dass er genug davon hat, den uralten Truck zu fahren. Derweil taucht ein geheimnisvoller neuer Fahrer auf dem Hof auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk, Neil Thomas Drehbuch: Mark A. Miller Musik: Christopher Nickel