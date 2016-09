National Geographic 13:15 bis 14:10 Dokumentation Die Rätsel der Toten Die geheimnisvollen Urnen GB 2004 2016-09-27 03:30 Stereo 16:9 Merken Tief im Dschungel Kambodschas haben Forscher Höhlen entdeckt, in denen geheimnisvolle Urnen lagern. In den Behältnissen befinden sich zahlreiche Skelette, die die Wissenschaft vor ein Rätsel stellen. Wessen Körper wurden dort versteckt? Wer schaffte die Toten in den unzugänglichen Dschungel? Und warum? Ein Eliteteam aus Archäologen und anderen Wissenschaftlern macht sich daran, die Rätsel der Toten zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Dead