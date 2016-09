National Geographic 11:30 bis 12:25 Dokumentation Mega-Fabriken Michelin USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Michelin produziert als einer der weltgrößten Reifenhersteller nicht nur für Autos, Motorräder und LKWs - auch für Jumbojets liefert die französische Traditionsfirma die passenden Reifen, und selbst die NASA vertraute bei ihren mittlerweile außer Dienst gestellten Space Shuttles auf Michelin-Produkte. "Mega-Fabriken" zeigt, wie in der Zentrale in Clermont-Ferrand an revolutionären neuen Reifenmodellen geforscht wird, die den Erfordernissen unserer Zeit entsprechen: Energiesparen ist auch bei Reifen angesagt - und dank deren neuer Materialeigenschaften soll man zukünftig mit der gleichen Treibstoffmenge deutlich weitere Strecke zurücklegen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories