National Geographic 09:00 bis 09:50 Dokumentation Dead End Express Harte Kerle USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kälte Alaskas macht Roger Phillips zu schaffen: Auf dem Weg zu ein paar schrägen Typen in der Wildnis fällt seine Schneemobil aus und ihm drohen Erfrierungen. Anderswo wollen Jeff und Paul Hemann per Hundeschlitten Medizin ausliefern, doch ihr Alphatier Charlie weigert sich zu kooperieren. In Montana bepacken Andy Breland und Chuck Allen unterdessen ihre Pferde mit Solarmodulen. Auf der letzten Lieferung der Saison erwarten sie vereiste Wege, unberechenbare Einheimische und gefährliche Wölfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead End Express

