National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Diego and Berkeley USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Bei einem Urlaub in Argentinien hat Ex-Coast Guard Paul Mack Argentinische Doggen als Jagdhunde schätzen gelernt. Die Rasse gefiel ihm so gut, dass er einen Welpen mit in die USA zurückbrachte. Seine Verlobte und spätere Ehefrau Kelly verliebt sich sofort in den kleinen Diego. Erwartungsvoll besucht das Paar mit dem Tier die Welpenschule und kümmert sich vorbildlich um den immer größer werdenden Dogo Argentino. Trotzdem entwickelt der Hund im Laufe der Zeit eine ungeheure Aggression gegenüber Artgenossen. Cesar Millan versucht, ihnen nachhaltig zu helfen. Schauspieler: Cesar Millan (Himself/Narrator) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke Drehbuch: Glenn Kirschbaum, Melissa Jo Peltier Musik: Anouk Erni, Andrew Keresztes