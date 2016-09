National Geographic Wildlife 09:40 bis 10:30 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Chiles Atacama-Wüste NZ 2015 2016-10-04 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Atacama-Wüste am Fuß der chilenischen Anden ist eine der trockensten Regionen der Erde. Manchmal fällt hier über Jahre kein Tropfen Regen, und die Temperaturen schwanken von plus 30 Grad Celsius tagsüber bis minus 15 Grad nachts. Unter den extremen Bedingungen in Höhen von bis zu 4.000 Metern überleben nur äußerst widerstandsfähige Kreaturen. Vikunjas, Guanakos und Alpakas gehören ebenso dazu wie Flamingos, Pinguine, Wüstenfüchse, Eidechsen und Riesenkolibris. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" taucht einen Tag lang in ihre Welt ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24

