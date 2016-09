Disney Cinemagic 22:05 bis 23:30 Actionfilm Halfpipe Feeling USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kayla hat alles: ist reich, schön und die beste Snowboarderin im Ort! Das dachte sie zumindest, bis sich herausstellt, dass sie alle Wettbewerbe nur gewonnen hat, weil ihrem Vater das Skigebiet gehört! Sie trifft Will, einen ehemaligen Snowboard-Champion, der sich nach einem tragischen Sturz mit seinem Karriereende abgefunden hat. Werden die beiden noch zeigen können, was wirklich in ihnen steckt? Kayla Morgan (Dove Cameron) hat alles: Sie ist reich, schön und die beste Snowboarderin im Ort! Das denkt sie zumindest, bis sich herausstellt, dass sie alle Wettbewerbe nur deshalb gewonnen hat, weil ihrem Vater das Skigebiet gehört. Nach einem Schlitten-Unfall, bei dem Kayla versehentlich das Ortsschild zerstört, wird sie von ihrem Team fallengelassen und muss zur Entschädigung im örtlichen Hunde-Beautysalon aushelfen. Dort lernt sie Will (Luke Benward) kennen, einen ehemaligen Snowboard-Champion, der sich nach einem tragischen Sturz mit seinem Karriereende abgefunden hat. Kayla sieht in ihm ihre große Chance und bittet Will, sie zu trainieren. Wird Kayla es mit Wills Hilfe gelingen, am großen "Fire und Ice"-Snowboard-Contest teilzunehmen und allen zu zeigen, dass mehr in ihr steckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Benward (Will) Dove Cameron (Kayla) Kiersey Clemons (Skye Sailor) Mike C. Manning (Nick Swift) Dillon Lane (Burke) Carlon Jeffery (Dink) Andrew Caldwell (Sam) Originaltitel: Cloud 9 Regie: Paul Hoen Drehbuch: Don D. Scott, Justin Ware, Katie Wech Kamera: Suki Medencevic Musik: Alex Wurman