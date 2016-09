Disney Cinemagic 18:40 bis 20:15 Trickfilm Sammys Abenteuer 2 B 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um seine geliebte Shelly aufzuspüren, musste Sammy um die ganze Welt schwimmen. Doch wer dachte, für Sammy wäre es nun an der Zeit, sich von dem ganzen Stress zu erholen, der täuscht sich gewaltig. Die beiden Schildkröten Sammy und Ray werden von Fischern gefangen und an ein Aquarium verkauft. Weit, weit weg von zu Hause sollen die beiden Schildkrötenfreunde als Touristenattraktion dienen. Gemeinsam mit ihren neuen Wasserfreunden, dem Karpfen Jimbo und dem Hummer Lulu, schmieden sie bereits einen genialen Fluchtplan... Lustig, mutig und immer für ein großes Abenteuer zu haben: Die beiden Schildkröten Sammy und Ray sind um die ganze Welt gereist, jetzt wollen sie sich endlich auf den faulen Panzer legen - und den wohlverdienten Schildkrötenruhestand genießen. Doch daraus wird erstmal nichts, denn fiese Fischer fangen die beiden Freunde ein und verkaufen sie an ein Aquarium. Dort, viele tausend Seemeilen von zuhause entfernt, sollen unsere Freunde die Touristen belustigen. Aber da haben Sammy und Ray andere Pläne! Mit ihren neuen Freunden, dem Blobfisch Jimbo und dem Hummer Lulu, schmieden sie einen genialen Fluchtplan. Dabei ahnen sie noch nicht, dass ihre Enkel-Schildkröten Ricky und Ella schon unterwegs sind - mit Volldampf unter den Flossen machen auch sie eine ganz große Welle und beginnen eine irrwitzige Rettungsaktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sammy's avonturen 2 Regie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen Drehbuch: Domonic Paris Musik: Ramin Djawadi