Disney Cinemagic 13:45 bis 14:00 Trickserie Micky Maus O Futebol Clássico / Donalds dicker Fuß / Immer nur Zoff! USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Micky möchte ein Fußballspiel anschauen. Doch leider blockiert ihm ständig etwas die Sicht. (b) Donalds Fuß ist geschwollen und Donald will einfach nicht zum Arzt. Micky und Goofy springen ein und versuchen ihm zu helfen. (c) Micky und Minnie versuchen Donald und Daisy aufzuheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer, Clay Morrow