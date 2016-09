Disney Cinemagic 10:40 bis 12:00 Trickfilm Cap und Capper USA 1981 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In ,Cap und Capper' überwindet Freundschaft alle Grenzen! So verbindet Fuchsjunge Cap und Jagdhund Capper eine tiefe Freundschaft, obwohl sie in der Natur Feinde wären. Bis zu dem Tag, als das Findelkind Cap ein Jahr alt wird und von seiner menschlichen Ziehmutter in die Wildnis entlassen wird: Leb' wohl, das heißt sich trennen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Thomas Danneberg (Cap, alt) Markus Johannsen (Cap, jung) Randolf Kronberg (Capper, alt) Oliver Redsch (Capper, jung) Beate Hasenau (Big Mama) Wolfgang Völz (Chef) Susanne Tremper (Trixie) Originaltitel: The Fox and the Hound Regie: Art Stevens, Ted Berman, Richard Rich Drehbuch: Ted Berman, Larry Clemmons Musik: Richard Johnson, Richard Rich, Jim Stafford, Jeffrey Patch, Buddy Baker