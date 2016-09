ARTE 01:50 bis 02:20 Magazin Square Artiste für Künstler Carte Blanche für Maria de Medeiros F 2016 2016-10-01 05:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit Monaten fordern die Behinderten in Bolivien eine monatliche Invalidenrente in Höhe von 65 Euro. Doch der sozialistische Präsident Evo Morales weigert sich. Seiner Ansicht nach sei diese Forderung "ungerechtfertigt" und sogar "wirtschaftlich untragbar". Er macht die rechte Opposition für diese Bewegung verantwortlich und antwortet auf die Demonstrationen nur noch mit Polizeigewalt. Richard Mateos ist seit seiner Kindheit blind. Doch das hindert ihn nicht daran, anderen Menschen zu helfen. Der spanische Journalist und Aktivist setzt sich in Bolivien für die Rechte der Behinderten auf ein würdiges Leben in ihrem eigenen Land ein. Die portugiesische Schauspielerin und Filmemacherin Maria de Madeiros folgte Richard Mateos nach La Paz, um zu sehen, wie er sich dort für die Behinderten einsetzt. Ihr Film führt den Zuschauer schließlich von der Hauptstadt Boliviens auf das Hochplateau des Titicacasees. Nach stundenlanger Fahrt über die eindrucksvollen Pässe erreichen sie den größten See Südamerikas. Empfangen werden sie dort ganz nach alter Tradition der Einwohner mit einem farbenfrohen Ritus und Gesang. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Square Artiste Regie: Maria de Medeiros

