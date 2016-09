ARTE 20:15 bis 21:10 Dokumentation Die Siedler der Westbank Die Prophezeiung CDN 2014 2016-09-29 09:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Die jüdische Besiedlung des Westjordanlandes begann nach dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967 und hat heute ungeahnte Ausmaße erreicht. In der Dokumentation kommen nicht nur Siedler, sondern auch Politiker, Angehörige des Militärs, Juristen, Historiker und Philosophen zu Wort. Sie liefern einen erhellenden Blick auf die Region und die Ursachen des Konflikts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Settlers Regie: Shimon Dotan