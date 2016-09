ARTE 13:45 bis 15:20 Komödie Zwischen allen Stühlen F 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Damien, Mitte 50, Universitätslehrer, wird von seiner Lebensgefährtin Iva um einen heiklen Gefallen gebeten. Er soll seinen Vater Sébastien, ein hohes Tier im Staatsrat, darum bitten, im Fall der Fälle für Zorica zu plädieren: Zorica ist die Schwester der Freundin von Ivas Bruder und soll nach der Scheidung von ihrem französischen Mann in ihr Heimatland Serbien abgeschoben werden. Aber Damien hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem erfolgreichen Übervater und schiebt die Sache auf. Als Iva ihm Versagen vorwirft, bleibt Damien nichts anderes übrig, als sich in die Höhle des Löwen zu begeben. Doch Sébastien hat kein Interesse daran, sich für seinen Sohn aus dem Fenster zu lehnen. Aufgrund eines Missverständnisses glauben aber sowohl Iva als auch ihr Bruder und dessen Verlobte, dass Damien bei seinem Vater erfolgreich war. Und Damien lässt sie in dem Glauben; natürlich kommt die Wahrheit irgendwann ans Tageslicht. Als hätte Damien nicht schon genug Schwierigkeiten, eröffnet ihm Iva, dass sie sich in Antoine, den jungen Hauptdarsteller des Tschechow-Stücks, das sie gerade inszeniert, verliebt hat. Damien wirft sie hochkant aus der Wohnung, obwohl da noch der gemeinsame Sohn Noé ist, der mitten in der Pubertät steckt und vor dem es gilt, die Fassade zu wahren. Zu allem Übel ist da noch sein suizidgefährdeter Schachfreund, dem er es auch nie recht machen kann. Damien sitzt mal wieder zwischen allen Stühlen. Es ist zum Verzweifeln, wäre da nicht die geheimnisvolle junge Frau, die in dem Restaurant neben seiner Stammbuchhandlung arbeitet und ihm immer wieder über den Weg läuft. Seit sie Damien auf der Straße angesprochen hat, geht sie ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Pierre Bacri (Damien Hauer) Kristin Scott Thomas (Iva Delusi) Isabelle Carré (Aurore) Marin Orcand Tourrès (Noé Hauer) Claude Rich (Sébastien Hauer) Arthur Igual (Antoine) Jackie Berroyer (Lobatch) Originaltitel: Cherchez Hortense Regie: Pascal Bonitzer Drehbuch: Agnès De Sacy, Pascal Bonitzer Kamera: Romain Winding Musik: Alexeï Aïgui