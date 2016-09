Disney XD 13:45 bis 14:10 Jugendserie Crash & Bernstein Wrestle-Wahnsinn USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Da Wyatt, Crash und Pesto das Fernseh-Wrestling lieben, treten sie dem Schul-Wrestling-Team bei. Wyatt stellt fest, dass er tatsächlich Talent für richtiges Wrestling hat. Aber Crash stellt sich ihm in den Weg, als er darauf besteht, seinen spektakulären Fernseh-Wrestling-Stil mit in den Ring zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Jensen (Wyatt Bernstein) Tim Lagasse (Crash) Landry Bender (Cleo Bernstein) Oana Gregory (Amanda Bernstein) Aaron R Landon (Pesto) Chip Chinery (Coach Urkhart) Danny Woodburn (Mr. Poulos) Originaltitel: Crash & Bernstein Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Jim Armogida, Steve Armogida, Eric Friedman, Mike Larsen Kamera: Gary W. Scott Musik: Jamie Dunlap