AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Unterhändler GB 2009 16:9 Merken Nach einer Explosion in einer Gasaufbereitungsanlage gerät die Energieversorgung Großbritanniens akut in Gefahr. Der Innenminister beruhigt die Öffentlichkeit, indem er versichert, dass genügend Reserven zur Verfügung stünden, doch in Wahrheit ist die Lage für das Land äußerst kritisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Richard Armitage (Lucas North) Nicola Walker (Ruth Evershed) Geoffrey Newland (Jack Hughes) Shazad Latif (Tariq Masood) Jonny Phillips (Rustam Urazov) Originaltitel: Spooks Regie: Alrick Riley Drehbuch: Ben Richards Kamera: James Welland Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16