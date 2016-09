Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Wettkampf in der Holosuite USA 1998 Stereo 16:9 Merken Captain Sisko (Avery Brooks) und der Vulkanier Solok (Gregory Wagrowski) treffen sich nach langer Zeit wieder. Sie haben zusammen studiert und waren damals Rivalen, die sich immer wieder gegenseitig herausgefordert haben. Ein Ringkampf endete mit Solok als Sieger, was Sisko nie richtig verwunden hat. So ist es nicht verwunderlich, dass Sisko Feuer und Flamme ist, als Solok ihn zu einem Baseball-Spiel in der Holosuite herausfordert. Sofort stellt er ein Team für sein Lieblingsspiel zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Nana Visitor (Major Kira) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Lt. Worf) Armin Shimerman (Quark) Colm Meaney (O'Brien) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Chip Chalmers Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Kris Krosskove Musik: David Bell